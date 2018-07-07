Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31
За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31
Ну и как здесь не забухать при такой зраде, что аж за Юлю голосовать хочется.
Додано: Нед 08 лип, 2018 08:41
А что насчет стоимости алкоголя и табака в 2016 и 2018, я не курю и водку покупаю может раз в году, поэтому цен точно не помню, но в интернете легко найти что тогда минимальная цена за бутылку была 55 грн., а сейчас 79 грн., т.е. рост 43%, ну и по остальным упомянутым позициям ситуация похожа, так что ничего удивительного в этом росте нет...
Додано: Нед 08 лип, 2018 09:53
Удивительно, что в ответ на рост цены в 43 процента, народ стал употреблять спиртное больше на 58 процентов. Походу не от хорошей жизни ))) А я думаю, что еще больше вырос процент потребления, так как с такими ценами стал выгоден контрафакт. Еще пару лет такого роста и здоровье население серьезно пошатнется.
Додано: Нед 08 лип, 2018 10:38
Там написано - потратили грн - а не вдули бутылок
Гривны и бутылки это разное понятие.
Что там производители пишут про падение спроса?
Сейчас 10 литров водки тридцатиградусной, той что в коробках стоит 350 грн. Получается бутылка по 17,5 грн. Матня что градусов меньше, но не 80 грн заводского шмурдяка от которой еще и голова болит.
Жена занялась всякими наливками, то я представляю в какую копейку по магазинным меркам мне бы эта наливка обошлась. Плюс часть алкоголя теряется в самих вишнях и сливах.
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:38
Ну к спиртному я спокойно отношусь и эти траты меня не напрягают...
А вот с табаком - ситуация сложнее, отказаться (силу разных и неоднозначных причин) не могу, но достала меня эта жадность бюджетная, когда по видом "заботы о моем здоровье" меня пытаются раздеть до трусов. Поэтому перешел на "безакцизные".
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