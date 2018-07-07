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За два роки витрати українців
на алкоголь і тютюн зросли...

За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31

За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держстатистики.

Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31

Ну и как здесь не забухать при такой зраде, что аж за Юлю голосовать хочется.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:41

А что насчет стоимости алкоголя и табака в 2016 и 2018, я не курю и водку покупаю может раз в году, поэтому цен точно не помню, но в интернете легко найти что тогда минимальная цена за бутылку была 55 грн., а сейчас 79 грн., т.е. рост 43%, ну и по остальным упомянутым позициям ситуация похожа, так что ничего удивительного в этом росте нет...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 09:53

  antikkristall написав:т.е. рост 43%, ну и по остальным упомянутым позициям ситуация похожа, так что ничего удивительного в этом росте нет...


Удивительно, что в ответ на рост цены в 43 процента, народ стал употреблять спиртное больше на 58 процентов. Походу не от хорошей жизни ))) А я думаю, что еще больше вырос процент потребления, так как с такими ценами стал выгоден контрафакт. Еще пару лет такого роста и здоровье население серьезно пошатнется.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:38

  freeze написав:
  antikkristall написав:т.е. рост 43%, ну и по остальным упомянутым позициям ситуация похожа, так что ничего удивительного в этом росте нет...


Удивительно, что в ответ на рост цены в 43 процента, народ стал употреблять спиртное больше на 58 процентов. Походу не от хорошей жизни ))) А я думаю, что еще больше вырос процент потребления, так как с такими ценами стал выгоден контрафакт. Еще пару лет такого роста и здоровье население серьезно пошатнется.

Там написано - потратили грн - а не вдули бутылок
Гривны и бутылки это разное понятие.
Что там производители пишут про падение спроса?

Сейчас 10 литров водки тридцатиградусной, той что в коробках стоит 350 грн. Получается бутылка по 17,5 грн. Матня что градусов меньше, но не 80 грн заводского шмурдяка от которой еще и голова болит.
Жена занялась всякими наливками, то я представляю в какую копейку по магазинным меркам мне бы эта наливка обошлась. Плюс часть алкоголя теряется в самих вишнях и сливах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:38

Ну к спиртному я спокойно отношусь и эти траты меня не напрягают...
А вот с табаком - ситуация сложнее, отказаться (силу разных и неоднозначных причин) не могу, но достала меня эта жадность бюджетная, когда по видом "заботы о моем здоровье" меня пытаются раздеть до трусов. Поэтому перешел на "безакцизные".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:25

18% школьников в Украине курят эл. сигареты, а сколько обычный табак?
alex2016
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