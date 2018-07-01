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Київський метрополітен порахував,
скільки поїздок було...

Київський метрополітен порахував, скільки поїздок було...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:54

Київський метрополітен порахував, скільки поїздок було...

Пропонуємо до обговорення:
Також визначили топ-5 станцій київського метро, де найчастіше розраховуються безконтактним способом.

Дивися повний текст Київський метрополітен порахував, скільки поїздок було оплачено безконтактно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:54

Вы подсчитайте сколько шаравиков там катаются, а другие должны за них платить.
p_a_l
 
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