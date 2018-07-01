Також визначили топ-5 станцій київського метро, де найчастіше розраховуються безконтактним способом.
Дивися повний текст Київський метрополітен порахував, скільки поїздок було оплачено безконтактно.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 10:54
Київський метрополітен порахував, скільки поїздок було...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський метрополітен порахував, скільки поїздок було оплачено безконтактно.
Додано: Нед 08 лип, 2018 10:54
Вы подсчитайте сколько шаравиков там катаются, а другие должны за них платить.
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