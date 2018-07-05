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Минулого року боротьба з
контрабандою принесла в казну...

Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52

Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну додаткові 79 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52

Что за чушь, из-за нашей борьбы с контрабандой, 79 миллиардов принесло.
Обычное нормальное выполнение служебных обязанностей чиновниками теперь называется борьбой? Мы боролись, я и трактор.
Хоть расчетик бы дали как посчитали эти 79 миллиардов гривен.
freeze
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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