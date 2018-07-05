Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну додаткові 79 млрд грн.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52
Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну додаткові 79 млрд грн.
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52
Что за чушь, из-за нашей борьбы с контрабандой, 79 миллиардов принесло.
Обычное нормальное выполнение служебных обязанностей чиновниками теперь называется борьбой? Мы боролись, я и трактор.
Хоть расчетик бы дали как посчитали эти 79 миллиардов гривен.
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