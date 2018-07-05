Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну додаткові 79 млрд грн.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52
Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну додаткові 79 млрд грн.
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52
Что за чушь, из-за нашей борьбы с контрабандой, 79 миллиардов принесло.
Обычное нормальное выполнение служебных обязанностей чиновниками теперь называется борьбой? Мы боролись, я и трактор.
Хоть расчетик бы дали как посчитали эти 79 миллиардов гривен.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:17
У знакомого ситуация была: завозил "по белому" машинку. Б/У, но купленную у оф. дилера, со всеми необходимыми документами (так как должен был быть возврат НДСа немецкого), инвойсом в том числе (где цена продажи записана), так вот таможенник свой талмуд взял и к цене дилера исчо 2000 ойро дорисовал! Обосновал: у нас есть "справочная" цена... Вот таким макаром и растут доходы бюджета: человеку пришлось от законных платежей в бюджет переплачивать.
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:28
@Radon то у вас друг недалёкий, ибо если в документах всё в порядке, то пишется жалоба и параллельно подаётся заявление в полицию о вымогательстве. Если таможенник знал что нарушает- статья, не знал- увольнение. Пока терпеть будут- то будут этим и пользоваться. От сборов им % капает, если не знали.
Додано: Нед 08 лип, 2018 16:22
Додано: Нед 08 лип, 2018 16:31
2Reddick - это вам, наверное, с таможней и её правилами сталкиваться не приходилось. Таможенник в данном случае действовал законно, но вот кто, и откуда, в талмуде цены пишет - это вопрос. Кроме того, есть куча технических нюансов, которыми таможенник владеть не может в силу своей компетенции, но зато у него ЕСТЬ "талмуд"...
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