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Минулого року боротьба з
контрабандою принесла в казну...

Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52

Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну додаткові 79 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52

Что за чушь, из-за нашей борьбы с контрабандой, 79 миллиардов принесло.
Обычное нормальное выполнение служебных обязанностей чиновниками теперь называется борьбой? Мы боролись, я и трактор.
Хоть расчетик бы дали как посчитали эти 79 миллиардов гривен.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:17

У знакомого ситуация была: завозил "по белому" машинку. Б/У, но купленную у оф. дилера, со всеми необходимыми документами (так как должен был быть возврат НДСа немецкого), инвойсом в том числе (где цена продажи записана), так вот таможенник свой талмуд взял и к цене дилера исчо 2000 ойро дорисовал! Обосновал: у нас есть "справочная" цена... Вот таким макаром и растут доходы бюджета: человеку пришлось от законных платежей в бюджет переплачивать.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:28

@Radon то у вас друг недалёкий, ибо если в документах всё в порядке, то пишется жалоба и параллельно подаётся заявление в полицию о вымогательстве. Если таможенник знал что нарушает- статья, не знал- увольнение. Пока терпеть будут- то будут этим и пользоваться. От сборов им % капает, если не знали.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:22

  Reddick написав:пишется жалоба
в данном случае действия таможни обоснованы. Именно так - у них на руках свой "талмуд", по которому определяется цена.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:31

2Reddick - это вам, наверное, с таможней и её правилами сталкиваться не приходилось. Таможенник в данном случае действовал законно, но вот кто, и откуда, в талмуде цены пишет - это вопрос. Кроме того, есть куча технических нюансов, которыми таможенник владеть не может в силу своей компетенции, но зато у него ЕСТЬ "талмуд"...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:59

Re: Минулого року боротьба з контрабандою принесла в казну..

  Reddick написав:@Radon то у вас друг недалёкий, ибо если в документах всё в порядке, то пишется жалоба и параллельно подаётся заявление в полицию о вымогательстве. Если таможенник знал что нарушает- статья, не знал- увольнение. Пока терпеть будут- то будут этим и пользоваться. От сборов им % капает, если не знали.


Ну вот как может что то утверждать человек далекий от реальности таможни, да и вообще от таможни ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:15

  Igorten написав:
  Reddick написав:@Radon то у вас друг недалёкий, ибо если в документах всё в порядке, то пишется жалоба и параллельно подаётся заявление в полицию о вымогательстве. Если таможенник знал что нарушает- статья, не знал- увольнение. Пока терпеть будут- то будут этим и пользоваться. От сборов им % капает, если не знали.


Ну вот как может что то утверждать человек далекий от реальности таможни, да и вообще от таможни ?


Наверное это новый товарищ из отряда "свидетелей покращення", а они там специалисты по всем вопросам :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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