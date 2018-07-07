Постійно за кордоном працевлаштовано понад 3 млн 200 тисяч громадян України.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, скільки українців працюють за кордоном на постійній основі.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:21
У Мінсоцполітики повідомили, скільки українців працюють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, скільки українців працюють за кордоном на постійній основі.
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:21
Сколько из этих работающих ихначально эмигрировали, а потом уже начали работать? А сколько приехали ради работы? Лучше разделять эти категории людей. К примеру, много знакомых граждан Украины, котовые имеют простоянное место жительства за пределами Украины, переехали ещё в 90-х, сейчас работают. Получается, что их тоже учитывают в этих цифрах
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