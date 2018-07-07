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В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Постанову підтримали 494 голосами.
Дивися повний текст В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після перевірки
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29
А как тем у кого открыта многократная виха?
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