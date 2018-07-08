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В ЄС по безвізу українців
пускатимуть за гроші і після...

В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29

В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...

Пропонуємо до обговорення:
Постанову підтримали 494 голосами.

Дивися повний текст В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після перевірки.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29

А как тем у кого открыта многократная виха?
link654
 
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7евро раз в три года, это много??? Покрышки в Киев...
brk01230
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:28

  link654 написав:А как тем у кого открыта многократная виха?

вот меня тоже этот вопрос интересует, в силу того, что многолетней мультивизой пользуюсь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:57

  sequence написав:
  link654 написав:А как тем у кого открыта многократная виха?

вот меня тоже этот вопрос интересует, в силу того, что многолетней мультивизой пользуюсь

У бабки под подъездом еще спросить можно -- уж они то 100пудов знают...

Виху лучше закрыть...
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