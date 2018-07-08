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В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Постанову підтримали 494 голосами.
Дивися повний текст В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після перевірки
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R2
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29
А как тем у кого открыта многократная виха?
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link654
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Додано: Нед 08 лип, 2018 18:38
7евро раз в три года, это много??? Покрышки в Киев...
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:28
link654 написав:
А как тем у кого открыта многократная виха?
вот меня тоже этот вопрос интересует, в силу того, что многолетней мультивизой пользуюсь
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sequence
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:57
sequence написав: link654 написав:
А как тем у кого открыта многократная виха?
вот меня тоже этот вопрос интересует, в силу того, что многолетней мультивизой пользуюсь
У бабки под подъездом еще спросить можно -- уж они то 100пудов знают...
Виху лучше закрыть...
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