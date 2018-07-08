RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ЄС по безвізу українців
пускатимуть за гроші і після...

В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29

В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...

Пропонуємо до обговорення:
Постанову підтримали 494 голосами.

Дивися повний текст В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після перевірки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29

А как тем у кого открыта многократная виха?
link654
 
Повідомлень: 538
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:38

7евро раз в три года, это много??? Покрышки в Киев...
brk01230
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:28

  link654 написав:А как тем у кого открыта многократная виха?

вот меня тоже этот вопрос интересует, в силу того, что многолетней мультивизой пользуюсь
sequence
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 29.12.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:57

  sequence написав:
  link654 написав:А как тем у кого открыта многократная виха?

вот меня тоже этот вопрос интересует, в силу того, что многолетней мультивизой пользуюсь

У бабки под подъездом еще спросить можно -- уж они то 100пудов знают...

Виху лучше закрыть...
_hunter
 
Повідомлень: 777
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:46

Re: В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після..

назвали визу "разрешением на поездку".
по факту тоже самое.
из списка перемог петя может вычеркнуть безвиз.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 570
З нами з: 10.05.17
Подякував: 107 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:53

Re: В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після..

Самое непонятное это разрешение раз в три года. Может за терроризм не успеешь отсидеть, но в зону конфликта сто раз можно смотаться и штраф в ЕС не заплотить.Или я чего-то не понял?
heckfy2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:57

Re: В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після..

Неужели так трудно заполнить несколько строчек на официальном сайте и заплатить нещастных семь евро, даже для сегодняшней Украины это не деньги, по-моему это вообще не проблема...насколько я понимаю для граждан США, Великобритании, Японии и т.д. эта норма также будет обязательной :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:23

Заголовок некоректний -- ці правила стосуватимуться усіх, а не лише українців. І, до речі, вони стануть чинними лише у 2021 році.
Тарас80
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:03

Система возможно будет запущена к 2021 ?
olgakosuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Taro і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...
R2 » Нед 08 лип, 2018 06:31
9 350
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 08:25
sequence
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування) 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 29 чер, 2018 17:44
48 3179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 19:29
ruvex
У Раді хочуть захистити українців від неякісних...
R2 » П'ят 06 лип, 2018 21:47
4 177
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 13:37
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.