Постанову підтримали 494 голосами.
Дивися повний текст В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після перевірки.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:29
В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після перевірки.
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:28
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:57
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:46
Re: В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після..
назвали визу "разрешением на поездку".
по факту тоже самое.
из списка перемог петя может вычеркнуть безвиз.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:53
Re: В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після..
Самое непонятное это разрешение раз в три года. Может за терроризм не успеешь отсидеть, но в зону конфликта сто раз можно смотаться и штраф в ЕС не заплотить.Или я чего-то не понял?
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:57
Re: В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після..
Неужели так трудно заполнить несколько строчек на официальном сайте и заплатить нещастных семь евро, даже для сегодняшней Украины это не деньги, по-моему это вообще не проблема...насколько я понимаю для граждан США, Великобритании, Японии и т.д. эта норма также будет обязательной
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:23
Заголовок некоректний -- ці правила стосуватимуться усіх, а не лише українців. І, до речі, вони стануть чинними лише у 2021 році.
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