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В ЄС по безвізу українців пускатимуть за гроші і після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:36
Тарас80 написав:
Заголовок некоректний -- ці правила стосуватимуться усіх, а не лише українців. І, до речі, вони стануть чинними лише у 2021 році.
А зраду нагонять надо уже сейчас!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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