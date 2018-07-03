Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Дивися повний текст З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації пасажирських літаків.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 14:00
З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації пасажирських літаків.
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:01
а когда с железной дороги уберут пассажирские вагоны старше 30 лет?...
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:14
Химен Омелян не пропустит Трампа в Украину , слету собьет его самолет в воздухе которому уже больше 20 лет
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:23
А АН-2 для МЧС и АН-26 для ВВС я так понял тоже запретят? Пассажирские ведь самолеты..
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