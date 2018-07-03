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З наступного року в Україні
зменшать термін експлуатації...

З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:00

З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Дивися повний текст З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації пасажирських літаків.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:01

а когда с железной дороги уберут пассажирские вагоны старше 30 лет?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:14

Химен Омелян не пропустит Трампа в Украину 8) , слету собьет его самолет в воздухе которому уже больше 20 лет :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:23

А АН-2 для МЧС и АН-26 для ВВС я так понял тоже запретят? Пассажирские ведь самолеты..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 14:44

Re: З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації

В самих Штатах Дугласы ПРИ ДОЛЖНОМ тех.обслуживании и ремонте - лет до 50 налетывают...
Миша-клиент
 
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