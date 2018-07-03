При цьому левова частка з них - 539 - відбулися за останні півтора роки, повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.
Дивися повний текст В Україні зросла кількість рейдерських захоплень.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:19
В Україні зросла кількість рейдерських захоплень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросла кількість рейдерських захоплень.
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:19
И потом спрашивают почему бизнес проще и безопаснее вести в той же Польше и Болгарии. Да всё просто: у тебя там не могут просто так взять и отобрать.
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