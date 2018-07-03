RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зросла кількість
рейдерських захоплень

В Україні зросла кількість рейдерських захоплень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:19

В Україні зросла кількість рейдерських захоплень

Пропонуємо до обговорення:
При цьому левова частка з них - 539 - відбулися за останні півтора роки, повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Дивися повний текст В Україні зросла кількість рейдерських захоплень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83031
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 15:19

И потом спрашивают почему бизнес проще и безопаснее вести в той же Польше и Болгарии. Да всё просто: у тебя там не могут просто так взять и отобрать.
Reddick
 
Повідомлень: 89
З нами з: 08.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:17

Re: В Україні зросла кількість рейдерських захоплень

Ничего удивительно, в стране тотального беззакония это нормально
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З наступного року в Україні зменшать термін експлуатації...
R2 » Нед 08 лип, 2018 14:00
5 147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 16:26
antikkristall
В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 03 лип, 2018 09:02
48 3258
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 13:37
Surfer
В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні... 1, 2
R2 » П'ят 06 лип, 2018 10:50
17 754
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лип, 2018 11:20
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7808)
08.07.2018 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.