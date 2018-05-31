Співзасновник криптовалютної біржі BitMEX і випускник Оксфорда Бен Дело став наймолодшим мільярдером Великобританії, який самостійно заробив свої статки.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 21:32
Став відомий наймолодший криптовалютний мільярдер...
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Дивися повний текст Став відомий наймолодший криптовалютний мільярдер Великобританії.
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:33
Работать 18 часов в день, это совсем не значит, что станешь долларовым миллиардером, даже миллионером, надо уметь к своим знаниям и трудолюбию добавить еще и удачу оказаться в нужном месте в нужное время. Джек-пот.
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