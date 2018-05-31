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Став відомий наймолодший
криптовалютний мільярдер...

Став відомий наймолодший криптовалютний мільярдер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:32

Став відомий наймолодший криптовалютний мільярдер...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник криптовалютної біржі BitMEX і випускник Оксфорда Бен Дело став наймолодшим мільярдером Великобританії, який самостійно заробив свої статки.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:33

Работать 18 часов в день, это совсем не значит, что станешь долларовым миллиардером, даже миллионером, надо уметь к своим знаниям и трудолюбию добавить еще и удачу оказаться в нужном месте в нужное время. Джек-пот.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:39

с каких пор битки считаются $ миллиардами
KOKS
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