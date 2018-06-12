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"Укрзалізниця" витратить на паркани вздовж колій 69 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:33
Пропонуємо до обговорення:
У минулому році на залізниці постраждали 288 осіб.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" витратить на паркани вздовж колій 69 млн грн
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:33
Схоже, це природний добір...
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Додано: Пон 09 лип, 2018 09:15
Рельсы покрасьте. Тоже полезная вещь, не так ржаветь будут.
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