У минулому році на залізниці постраждали 288 осіб.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" витратить на паркани вздовж колій 69 млн грн.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:33
"Укрзалізниця" витратить на паркани вздовж колій 69 млн грн
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" витратить на паркани вздовж колій 69 млн грн.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:03
в нашей стране просто так ничего не происходит! Эта стена №2 вот только враг - поезд. как говорил Винни Пух : Это ж-ж неспроста)))
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