"Укрзалізниця" витратить на паркани вздовж колій 69 млн грн

Додано: Пон 09 лип, 2018 21:26

Например, после того как на станции Ирпень в 2017 году погибли два человека, там был установлен 740-метровый забор. УЗ потратила на установку ограждения 973 тыс. грн. Тем не менее люди выломали секции забора и продолжают ходить по железнодорожному полотну.



Пожалуйста, не мешайте естественному отбору. Пожалуйста, не мешайте естественному отбору.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda