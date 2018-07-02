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Україна заплатила $1,5
млрд за імпортне вугілля

Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34

Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше вугілля закуплено у РФ – на $962,7 млн

Дивися повний текст Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34

Якась маячня, розповідають про зменшення газової залежності від московії, а в той час підсилюють вугільну :(
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Это не "маячня", это - суровая реальность! Угольную промышленность Украины, которая является главным источником углеводородов, ту их часть, что на 100% могут быть своими, целенаправленно и намеренно гробят уже лет 20. В результате - ПОЛНАЯ энергетическая зависимость. От кого - это немного другой вопрос.
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