Найбільше вугілля закуплено у РФ – на $962,7 млн
Дивися повний текст Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34
Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля.
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34
Якась маячня, розповідають про зменшення газової залежності від московії, а в той час підсилюють вугільну :(
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:17
Это не "маячня", это - суровая реальность! Угольную промышленность Украины, которая является главным источником углеводородов, ту их часть, что на 100% могут быть своими, целенаправленно и намеренно гробят уже лет 20. В результате - ПОЛНАЯ энергетическая зависимость. От кого - это немного другой вопрос.
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