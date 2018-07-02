RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна заплатила $1,5
млрд за імпортне вугілля

Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34

Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше вугілля закуплено у РФ – на $962,7 млн

Дивися повний текст Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34

Якась маячня, розповідають про зменшення газової залежності від московії, а в той час підсилюють вугільну :(
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:17

Это не "маячня", это - суровая реальность! Угольную промышленность Украины, которая является главным источником углеводородов, ту их часть, что на 100% могут быть своими, целенаправленно и намеренно гробят уже лет 20. В результате - ПОЛНАЯ энергетическая зависимость. От кого - это немного другой вопрос.
Radon
 
Повідомлень: 943
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:52

  0mage0 написав:Якась маячня, розповідають про зменшення газової залежності від московії, а в той час підсилюють вугільну :(


рассказывать можно сколько угодно, а "остаточне прощавай" никак не получается :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:55

И импортирует в рф и экспортирует из рф. а на самом деле схемы по легализации угля из дамбаса.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7701
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3169 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:26

January - March 2018
Table 7. U.S. Coal Exports (short tons)
Ukraine 1,017,469
Table 8. Average Price of U.S. Coal Exports (dollars per short ton)
Ukraine 159.63
Note: Average price based on the free alongside ship (f.a.s.) value
https://www.eia.gov/coal/production/qua ... 8p01p1.pdf
В 1-ом квартале Украина импортировала из США примерно 925 тыс. т угля по цене 175 долларов за т (дана цена за короткую тонну (910 кг) на борту в порту на Восточном побережье США). Плюс доставка до Черноморска (15 долларов). Т.е. 190 долларов - таможенная цена. Плюс НДС -20%, перевалка в порту+желдотариф до ТЭС, этак в топке Трипольской ТЭС такой уголь обойдется минимум в 240 долларов за т, а себестоимость выработанного кВт-ч только по топливу -2,10 грн.
Волгарь
 
Повідомлень: 4992
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Taro і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна знову скоротила виробництво свинини
R2 » Пон 02 лип, 2018 12:14
4 184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лип, 2018 06:49
0mage0
Олег Кузнецов: Україна і «Північний потік - 2». Що буде?
R2 » Вів 03 лип, 2018 10:03
7 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 19:32
lapay
Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання...
R2 » Чет 05 лип, 2018 20:57
2 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 18:47
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.