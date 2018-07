Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля

Додано: Пон 09 лип, 2018 11:26

January - March 2018

Table 7. U.S. Coal Exports (short tons)

Ukraine 1,017,469

Table 8. Average Price of U.S. Coal Exports (dollars per short ton)

Ukraine 159.63

Note: Average price based on the free alongside ship (f.a.s.) value

В 1-ом квартале Украина импортировала из США примерно 925 тыс. т угля по цене 175 долларов за т (дана цена за короткую тонну (910 кг) на борту в порту на Восточном побережье США). Плюс доставка до Черноморска (15 долларов). Т.е. 190 долларов - таможенная цена. Плюс НДС -20%, перевалка в порту+желдотариф до ТЭС, этак в топке Трипольской ТЭС такой уголь обойдется минимум в 240 долларов за т, а себестоимость выработанного кВт-ч только по топливу -2,10 грн.