Найбільше вугілля закуплено у РФ – на $962,7 млн
Дивися повний текст Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34
Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна заплатила $1,5 млрд за імпортне вугілля.
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:34
Якась маячня, розповідають про зменшення газової залежності від московії, а в той час підсилюють вугільну :(
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:17
Это не "маячня", это - суровая реальность! Угольную промышленность Украины, которая является главным источником углеводородов, ту их часть, что на 100% могут быть своими, целенаправленно и намеренно гробят уже лет 20. В результате - ПОЛНАЯ энергетическая зависимость. От кого - это немного другой вопрос.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:52
рассказывать можно сколько угодно, а "остаточне прощавай" никак не получается
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:55
И импортирует в рф и экспортирует из рф. а на самом деле схемы по легализации угля из дамбаса.
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:26
January - March 2018
Table 7. U.S. Coal Exports (short tons)
Ukraine 1,017,469
Table 8. Average Price of U.S. Coal Exports (dollars per short ton)
Ukraine 159.63
Note: Average price based on the free alongside ship (f.a.s.) value
В 1-ом квартале Украина импортировала из США примерно 925 тыс. т угля по цене 175 долларов за т (дана цена за короткую тонну (910 кг) на борту в порту на Восточном побережье США). Плюс доставка до Черноморска (15 долларов). Т.е. 190 долларов - таможенная цена. Плюс НДС -20%, перевалка в порту+желдотариф до ТЭС, этак в топке Трипольской ТЭС такой уголь обойдется минимум в 240 долларов за т, а себестоимость выработанного кВт-ч только по топливу -2,10 грн.
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