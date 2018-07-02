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У Китаї розробляють "розумну"
ракету, яка зможе...

У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:11

У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...

Пропонуємо до обговорення:
Ракета буде здатна самостійно сприймати зовнішні фактори, оцінювати обстановку, задавати цілі і вносити корективи в план польоту.

Дивися повний текст У Китаї розробляють \"розумну\" ракету, яка зможе полагодити себе в польоті.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12

напихают маленьких китайцев, а назовут "умная" ракета
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12

Re: наш ответ

“Мы выпускаем в небо очередной Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я уверен, что будут и другие самолеты отремонтированы и подняты в небо профессионалами 410 завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома”, — сказал Президент Петр Порошенко во время торжеств.
sal
 
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