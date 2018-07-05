Ракета буде здатна самостійно сприймати зовнішні фактори, оцінювати обстановку, задавати цілі і вносити корективи в план польоту.
Дивися повний текст У Китаї розробляють \"розумну\" ракету, яка зможе полагодити себе в польоті.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 09:11
У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї розробляють \"розумну\" ракету, яка зможе полагодити себе в польоті.
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12
Re: наш ответ
“Мы выпускаем в небо очередной Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я уверен, что будут и другие самолеты отремонтированы и подняты в небо профессионалами 410 завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома”, — сказал Президент Петр Порошенко во время торжеств.
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:18
Одно из двух: либо непрофессиональные журналисты, либо фантазеры ракетостроители. Чем он себя чинить будет?
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:43
Re: из двух
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