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У Китаї розробляють "розумну"
ракету, яка зможе...

У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:11

У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...

Пропонуємо до обговорення:
Ракета буде здатна самостійно сприймати зовнішні фактори, оцінювати обстановку, задавати цілі і вносити корективи в план польоту.

Дивися повний текст У Китаї розробляють \"розумну\" ракету, яка зможе полагодити себе в польоті.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12

напихают маленьких китайцев, а назовут "умная" ракета
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12

Re: наш ответ

“Мы выпускаем в небо очередной Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я уверен, что будут и другие самолеты отремонтированы и подняты в небо профессионалами 410 завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома”, — сказал Президент Петр Порошенко во время торжеств.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:18

Одно из двух: либо непрофессиональные журналисты, либо фантазеры ракетостроители. Чем он себя чинить будет?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:43

Re: из двух

  myshapiton написав:Чем он себя чинить будет?

Автозаменять поломанные/отработанные элементы. Управлять этим всем можно со смартфона.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:19

Можливо, в ракеті є надлишок пального, резервний двигун, ще якісь резервні вузли і система діагностики, якщо щось виходить з ладу, запускається резервний елемент.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:35

Короче, если не будет связи с Землей или ограниченно время на решение проблемы, то включится самостоятельная корректировка курса и самоуничтожение в случае возможного столкновения.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:24

..нескладуха в тексте полная: всем известно доподлинно - чем пытаться чинить "китай", - дешевле "это" выкинуть и купить новое... так будет и с этой блин-ракетой..: ее просто "по- умному" угробят где-то в водах Тихого океана..вот и всЬО !! :)
maestro71
 
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