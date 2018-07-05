Позитивна динаміка встановлення нових потужностей у відновлюваній енергетиці свідчить, що ті законодавчі стимули, які розробляли уряд, працюють.
Дивися повний текст За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1 мільярд інвестицій.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07
За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1 мільярд інвестицій.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07
А кто ж их будет производить? Пиллар и Квазар перенесли все что можно в другие страны от греха подальше.
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