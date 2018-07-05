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За три роки “зелена”
енергетика отримала понад €1...

За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07

За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

Пропонуємо до обговорення:
Позитивна динаміка встановлення нових потужностей у відновлюваній енергетиці свідчить, що ті законодавчі стимули, які розробляли уряд, працюють.

Дивися повний текст За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1 мільярд інвестицій.
R2
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А кто ж их будет производить? Пиллар и Квазар перенесли все что можно в другие страны от греха подальше.
hodkonem36
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Лучше бы не страдали фигней, а атомные энергоблоки достроили.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17

ssnet, сейчас придут свидетели из секты "зеленой энергии" и расскажут вам как вы не правы. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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