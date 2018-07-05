Позитивна динаміка встановлення нових потужностей у відновлюваній енергетиці свідчить, що ті законодавчі стимули, які розробляли уряд, працюють.
Дивися повний текст За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1 мільярд інвестицій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07
За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1 мільярд інвестицій.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07
А кто ж их будет производить? Пиллар и Квазар перенесли все что можно в другие страны от греха подальше.
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17
ssnet, сейчас придут свидетели из секты "зеленой энергии" и расскажут вам как вы не правы. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:26
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:54
Re: За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:44
мы сами их строить полностью не сможем - нет технологического задела и производств. Кредит на строительство можно получить у тех, кто имеет технологию и готов поучаствовать в энергонезависимости Украины. Немецкие, французские машиностроители остались не у дел из-за перехода богатой Европы на "зеленку". Делать надо это уже сейчас - АЭС строятся долго
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:48
МВФ под такие дела кредит не дает, МВФ - это политический кредит. А ЕБРР на такие сроки и на такие суммы не дает - бюджет не резиновый. Также Европа после Чернобыля боится украинский атом и на такие цели, очевидно, не даст. А вот частные компании-строители могут
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:08
Бред, атомная энергия непозволительно дорогая.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:16
Re: за три роки
|