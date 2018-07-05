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За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:35
Ветряки + вечные (на 100 тыс циклов) литий-титанатные аккумуляторы и где-то в 2030-м с этой связки электроэнергия будет не дороже 6 центов за Квт.ч. Кроме того электростанции сможет строить даже малый бизнес за пару тысяч долларов. Это в отличие от ядерных которых строить нужно десяток лет и за десятки миллиардов долларов.
Можно конечно предложить французам или немцам, что они строят ядерные в Украине, ядерные отходы с блоков оставляют тоже в Украине, но при этом продают 30% электроэнергии на украинском рынке. Но у нас же будет зрада по этому поводу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:42
AlifeSoft написав:
будет не дороже 6 центов за Квт.ч.
а если не будет? что делать то, если не будет? останавливать промышленность и выключать любимые тепловые насосы, которые по случайности работают от 220?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:51
AlifeSoft написав:
и где-то в 2030-м с этой связки электроэнергия будет
- А долго ждать?
- Если ждать - то долго.
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