За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

Додано: Пон 09 лип, 2018 14:35

Ветряки + вечные (на 100 тыс циклов) литий-титанатные аккумуляторы и где-то в 2030-м с этой связки электроэнергия будет не дороже 6 центов за Квт.ч. Кроме того электростанции сможет строить даже малый бизнес за пару тысяч долларов. Это в отличие от ядерных которых строить нужно десяток лет и за десятки миллиардов долларов.



Можно конечно предложить французам или немцам, что они строят ядерные в Украине, ядерные отходы с блоков оставляют тоже в Украине, но при этом продают 30% электроэнергии на украинском рынке. Но у нас же будет зрада по этому поводу.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda