За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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Ветряки + вечные (на 100 тыс циклов) литий-титанатные аккумуляторы и где-то в 2030-м с этой связки электроэнергия будет не дороже 6 центов за Квт.ч. Кроме того электростанции сможет строить даже малый бизнес за пару тысяч долларов. Это в отличие от ядерных которых строить нужно десяток лет и за десятки миллиардов долларов.
Можно конечно предложить французам или немцам, что они строят ядерные в Украине, ядерные отходы с блоков оставляют тоже в Украине, но при этом продают 30% электроэнергии на украинском рынке. Но у нас же будет зрада по этому поводу.
AlifeSoft написав:В некоторых странах она УЖЕ по такой цене.
попросим экватор переехать поближе к нам? а как же тепловые насосы, когда и так будет тепло все время? - я вас послушался купил, теперь, после переезда экватора что, утилизировать? )
С надеждой на ядерную с огромными капитальными вложениями и окупаемостью в 30 лет, получим ситуацию, что электроэнергия будет подаваться часов 8 и то ночью. Так что уже население, что побогаче, обзаведется собственными маневровыми мощностями на литий-титанатных, а то, что победнее, будет светить светодиодными фонариками на аккумуляторах с али.
ssnet написав:Лучше бы не страдали фигней, а атомные энергоблоки достроили.
І звідки десятки мільярдів доларів на блоки взяти?
Какие десятки? Даже с откатим наши оценили 2 энергоблока в полтора миллиарда. Так они дают стабильно энергию в не зависимости от ветра, солнца и т.д. Если порадовать эту энергию по половине цены от зеленой, то думаю, желающих вложить деньги найдется не мало.
AlifeSoft написав:В некоторых странах она УЖЕ по такой цене.
попросим экватор переехать поближе к нам? а как же тепловые насосы, когда и так будет тепло все время? - я вас послушался купил, теперь, после переезда экватора что, утилизировать? )
С надеждой на ядерную с огромными капитальными вложениями и окупаемостью в 30 лет, получим ситуацию, что электроэнергия будет подаваться часов 8 и то ночью. Так что уже население, что побогаче, обзаведется собственными маневровыми мощностями на литий-титанатных, а то, что победнее, будет светить светодиодными фонариками на аккумуляторах с али.
от же фантазер ... Эти сказки рассказывают как минимум 10 лет. Пусть хотя бы добреются чтоб топовые телефоны работали хотяб неделю на одном заряде после 2-х лет эксплуатации.