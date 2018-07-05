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За три роки “зелена”
енергетика отримала понад €1...

За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:58

  AlifeSoft написав:
  ssnet написав:от же фантазер ... Эти сказки рассказывают как минимум 10 лет. Пусть хотя бы добреются чтоб топовые телефоны работали хотяб неделю на одном заряде после 2-х лет эксплуатации.


Да пожалуйста, больше месяца без зарядки
https://rozetka.com.ua/ua/viaan_v11_black/p19882982/
https://rozetka.com.ua/ua/astro_a184_navy/p36829744/

Утверждать на основании емкости аккумулятора, не читая отзывы реальных пользователей этих "чудо-телефонов", это круто!

Viaan V11 Black
Больше 2-х недель держится батарея при нормальном его использовании.

Заряжен полностью 31.12.2017, продержался на этом заряде до 01.02.2018 при средней интенсивности использования (2-3 сеанса по 3-5 мин. в день, иногда использовался фонарик).

держит при фонаре и разговорах 2 недели (сейчас половина заряда -прошла неделя)

Работает от одной зарядки всего 3 недели, что как бы очень мало для 4 Ач батареи.

Батарея. Тримає десять днів.


Astro A184 Navy
Заявленное время работы телефона в режиме разговора - до 40-ка часов, в режиме ожидания - до 25-ти дней.

10 діб активного користування вона сіла на 55 відсотків

батарея за троє діб сіла на 17 відсотків,цікаво чи витримає тиждень?!

Лучше уж продолжайте писать, что
Порошенко лучший тепловой насос за всю 100500 миллионнолетнюю историю Украины

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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:02

Re: За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

  yanyura написав:Лучше уж продолжайте писать, что
Порошенко лучший тепловой насос за всю 100500 миллионнолетнюю историю Украины

Это у вас лучше получается


:lol: :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:37

  ssnet написав:Лучше бы не страдали фигней, а атомные энергоблоки достроили.


Вроде, одобрили ТЭО достройки двух блоков Хмельницкой АЭС. Турбинная и электрическая часть планируется отечественная, реакторная - российская (для патриотов - чешская).
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:50

  ssnet написав:
  BIGor написав:
  ssnet написав:Лучше бы не страдали фигней, а атомные энергоблоки достроили.

І звідки десятки мільярдів доларів на блоки взяти?

Какие десятки? Даже с откатим наши оценили 2 энергоблока в полтора миллиарда. Так они дают стабильно энергию в не зависимости от ветра, солнца и т.д. Если порадовать эту энергию по половине цены от зеленой, то думаю, желающих вложить деньги найдется не мало.

Пишете бред, эти 2 энергоблока уже построят на всем готовом, инфрастуктура постройки АЭС с нуля стоит десятки миллиардов долларов.
https://ej.by/news/companies/2017/10/12 ... larov.html
вот пример: 11 млрд. долл., тысячи людей персонала с повышенными ЗП и ранним уходом на пенсию и льготами, стоимость топлива в год сотни миллионов долл.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:59

  BIGor написав:Бред, атомная энергия непозволительно дорогая.


Это смотря как считать. Энергия ГЭС тоже непозволительно дорогая. Вон Днепр в болото превратили, а весь каскад вырабатывает как пара гигаваттных блоков. Единственный плюс ГЭС - высокая маневренность.

Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки (без учета аккумуляторов), стоимость топлива невысока (порядка 1 цента за 1 кВт*ч). А обслуживать СЭС площадью 100 кв.км, которая по выработке эквивалентна 1 блоку ВВЭР-1000, тоже не бесплатно выйдет.
В Европу через жony!
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