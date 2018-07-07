За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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ssnet написав:Лучше бы не страдали фигней, а атомные энергоблоки достроили.
І звідки десятки мільярдів доларів на блоки взяти?
Какие десятки? Даже с откатим наши оценили 2 энергоблока в полтора миллиарда. Так они дают стабильно энергию в не зависимости от ветра, солнца и т.д. Если порадовать эту энергию по половине цены от зеленой, то думаю, желающих вложить деньги найдется не мало.
Пишете бред, эти 2 энергоблока уже построят на всем готовом, инфрастуктура постройки АЭС с нуля стоит десятки миллиардов долларов. https://ej.by/news/companies/2017/10/12 ... larov.html вот пример: 11 млрд. долл., тысячи людей персонала с повышенными ЗП и ранним уходом на пенсию и льготами, стоимость топлива в год сотни миллионов долл.
BIGor написав:Бред, атомная энергия непозволительно дорогая.
Это смотря как считать. Энергия ГЭС тоже непозволительно дорогая. Вон Днепр в болото превратили, а весь каскад вырабатывает как пара гигаваттных блоков. Единственный плюс ГЭС - высокая маневренность.
Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки (без учета аккумуляторов), стоимость топлива невысока (порядка 1 цента за 1 кВт*ч). А обслуживать СЭС площадью 100 кв.км, которая по выработке эквивалентна 1 блоку ВВЭР-1000, тоже не бесплатно выйдет.
BIGor написав:Бред, атомная энергия непозволительно дорогая.
Это смотря как считать. Энергия ГЭС тоже непозволительно дорогая. Вон Днепр в болото превратили, а весь каскад вырабатывает как пара гигаваттных блоков. Единственный плюс ГЭС - высокая маневренность.
Во-первых, не в болото. Мало того, затопление порогов позволило в тех районах начать нормальное судоходство. Во-вторых, ГЭС не требуется топливо и в отличии от АЭС - не требуется захоронять опасные отходы.
Так что насчет "непозволительно дорогая" - это еще как посмотреть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...