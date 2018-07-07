За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

Додано: Пон 09 лип, 2018 23:43

BIGor написав: Пишете бред, эти 2 энергоблока уже построят на всем готовом Пишете бред, эти 2 энергоблока уже построят на всем готовом

Sommer написав: ГЭС не требуется топливо и в отличии от АЭС - не требуется захоронять опасные отходы. ГЭС не требуется топливо и в отличии от АЭС - не требуется захоронять опасные отходы.

Правильно он пишет а вот бред предлагаете Вы. По вашему надо кинуть готовую инфраструктуру на ХАЭС и строить с "нуля"? Стоимостью 72,44 млрд грн достройки 2- х блоков ВВЭР-1000 ну или 72,5/26,30 = 2,7 лярда уе за два блока или по 1,3 лярда за один. Вполне адекватная цена. А то что вы там по линку показали.. мы не в той стране живем смею заметить.Эти "опасные отходы" после переработки могут озолотить еще редкоземом и изотопами. А их сейчас тупо отдают в РФ и еще до 200 миллионов в год платят сверху. Ну а то что в Украине отсутствует рынок изотопов то кто же нам виноват? Сами себе злые Буратины мировой рынок составляет более 7,2 миллиардов на 2015 год и со временем все растет..Те же вечные фонарики с тритием, которые светят по 11-12 лет без батареек..а у нас он с реакторов просто скидывается в никуда.. Кроме того эти отходы есть топливо для реакторов на быстрых нейтронах типа БН-600 и БН-800. То есть это перспективное топливо будущего.