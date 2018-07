За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

Додано: Вів 10 лип, 2018 02:19

Джон написав: summacut написав: Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки 1Квт АЭС сейчас около 52 копейки 1Квт АЭС сейчас около



Нет таких цен, опять же вам говорю. Такие цены, только за счет того, что ядерную Украине построили "клятые москали". Если строить самому, то 6-8 центов за Квт.ч. И то инвестиции и окупаемость с такой ценой 20+ лет. Мне здесь рассказывали, что установка кондиционеров с окупаемостью в 5.5 лет для Украины - это нереально долгий срок.



Хотя достроить два эти блока будет разумно, так как все есть и вложения минимальны. Но про строительство других ядерных электростанций лучше забыть. За альтернативкой будущее.



