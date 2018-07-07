За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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ssnet написав:Лучше бы не страдали фигней, а атомные энергоблоки достроили.
І звідки десятки мільярдів доларів на блоки взяти?
Какие десятки? Даже с откатим наши оценили 2 энергоблока в полтора миллиарда. Так они дают стабильно энергию в не зависимости от ветра, солнца и т.д. Если порадовать эту энергию по половине цены от зеленой, то думаю, желающих вложить деньги найдется не мало.
Пишете бред, эти 2 энергоблока уже построят на всем готовом, инфрастуктура постройки АЭС с нуля стоит десятки миллиардов долларов. https://ej.by/news/companies/2017/10/12 ... larov.html вот пример: 11 млрд. долл., тысячи людей персонала с повышенными ЗП и ранним уходом на пенсию и льготами, стоимость топлива в год сотни миллионов долл.
BIGor написав:Бред, атомная энергия непозволительно дорогая.
Это смотря как считать. Энергия ГЭС тоже непозволительно дорогая. Вон Днепр в болото превратили, а весь каскад вырабатывает как пара гигаваттных блоков. Единственный плюс ГЭС - высокая маневренность.
Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки (без учета аккумуляторов), стоимость топлива невысока (порядка 1 цента за 1 кВт*ч). А обслуживать СЭС площадью 100 кв.км, которая по выработке эквивалентна 1 блоку ВВЭР-1000, тоже не бесплатно выйдет.
BIGor написав:Бред, атомная энергия непозволительно дорогая.
Это смотря как считать. Энергия ГЭС тоже непозволительно дорогая. Вон Днепр в болото превратили, а весь каскад вырабатывает как пара гигаваттных блоков. Единственный плюс ГЭС - высокая маневренность.
Во-первых, не в болото. Мало того, затопление порогов позволило в тех районах начать нормальное судоходство. Во-вторых, ГЭС не требуется топливо и в отличии от АЭС - не требуется захоронять опасные отходы.
Так что насчет "непозволительно дорогая" - это еще как посмотреть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
BIGor написав:Пишете бред, эти 2 энергоблока уже построят на всем готовом
Правильно он пишет а вот бред предлагаете Вы. По вашему надо кинуть готовую инфраструктуру на ХАЭС и строить с "нуля"? Стоимостью 72,44 млрд грн достройки 2- х блоков ВВЭР-1000 ну или 72,5/26,30 = 2,7 лярда уе за два блока или по 1,3 лярда за один. Вполне адекватная цена. А то что вы там по линку показали.. мы не в той стране живем смею заметить.
Sommer написав:ГЭС не требуется топливо и в отличии от АЭС - не требуется захоронять опасные отходы.
Эти "опасные отходы" после переработки могут озолотить еще редкоземом и изотопами. А их сейчас тупо отдают в РФ и еще до 200 миллионов в год платят сверху. Ну а то что в Украине отсутствует рынок изотопов то кто же нам виноват? Сами себе злые Буратины мировой рынок составляет более 7,2 миллиардов на 2015 год и со временем все растет..Те же вечные фонарики с тритием, которые светят по 11-12 лет без батареек..а у нас он с реакторов просто скидывается в никуда.. Кроме того эти отходы есть топливо для реакторов на быстрых нейтронах типа БН-600 и БН-800. То есть это перспективное топливо будущего.
summacut написав:Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки
1Квт АЭС сейчас около 52 копейки а 1кВт от СЭС 3,5+ грн стоит..срок службы реактора ВВЭР - 1200 более 50 лет + возможно продление еще до 50 лет. Но 50 это гарантия.. срок работы панели СЭС не более 25 лет.. А про отходы я писал выше.. для колхозников с селянским образом мышления это "опасные отходы" для продвинутой нации типа японцев /китайцев это источник дохода и запас топлива для новых реакторов на быстрых нейтронах.
summacut написав:Что касается АЭС, то стоимость строительства сравнима со стоимостью той же СЭС аналогичной годовой выработки
1Квт АЭС сейчас около 52 копейки
Нет таких цен, опять же вам говорю. Такие цены, только за счет того, что ядерную Украине построили "клятые москали". Если строить самому, то 6-8 центов за Квт.ч. И то инвестиции и окупаемость с такой ценой 20+ лет. Мне здесь рассказывали, что установка кондиционеров с окупаемостью в 5.5 лет для Украины - это нереально долгий срок.
Хотя достроить два эти блока будет разумно, так как все есть и вложения минимальны. Но про строительство других ядерных электростанций лучше забыть. За альтернативкой будущее.