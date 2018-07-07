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За три роки “зелена”
енергетика отримала понад €1...

За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:21

Re: За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

  AlifeSoft написав:Нет таких цен, опять же вам говорю

Посмотрите суммы утвержденные по ТО для достройки 2-х блоков на ХАЭС - 72,44 млрд грн .
  AlifeSoft написав:то ядерную Украине построили "клятые москали"

То есть вы твердо уверены что при постройке АЭС в УССР не принимало участи ни одного Украинца а все ресурсы были завезены из Московии?)) Турбоатом тогда еще УСССР не строил турбины, уран в Украине тоже тогда не добывали а даже цемент и песок возили исконные московиты с лишней хромосомой и скрепой в одном месте из Московии? )). Даже арматуру для строений использовать Украинскую тогда запрещали а тащили все с Московии?
PS А по моему строил все совок частью которого была тогда Украина и на 90% руками украинцев и из местных ресурсов.
  summacut написав:Главное, не замерзнуть в ожидании этого будущего, сметая снег с солнечных панелей

Ну да)) интересно посмотреть как будут отмечать Новый Год в стране победивщего ВИЭ в безветренную Новогоднюю ночь)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:25

summacut Проблема ядерной энергетики - главная не в безопасности, а неожиданно, открывшиеся - отсутствием топлива для них.В 80-х считали ,что ядерного топлива хватит на 2 тыс.лет, сейчас в действительности - ожидаются проблемы раньше, чем исчезнет ископаемое топливо.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:26

Re: За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

  AlifeSoft написав:Если строить самому, то 6-8 центов за Квт.ч. И то инвестиции и окупаемость с такой ценой 20+ лет.
Даже в таком пессимистичном варианте стоимость электроэнергии ниже чем СЭС в 2,5 раза. сейчас ее покупают по зеленому тарифу за 0,18 € То есть 7 центов это 0,08*26,10= 2,08 грн А для СЭС за 1 кВт 0,18*31= 5+ грн..
АЭС стабильный источник генерации а СЭС.. ночь или облака и все света нет.
Джон
 
Повідомлень: 382
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  #<1234
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