За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...
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AlifeSoft написав:Нет таких цен, опять же вам говорю
Посмотрите суммы утвержденные по ТО для достройки 2-х блоков на ХАЭС - 72,44 млрд грн .
AlifeSoft написав:то ядерную Украине построили "клятые москали"
То есть вы твердо уверены что при постройке АЭС в УССР не принимало участи ни одного Украинца а все ресурсы были завезены из Московии?)) Турбоатом тогда еще УСССР не строил турбины, уран в Украине тоже тогда не добывали а даже цемент и песок возили исконные московиты с лишней хромосомой и скрепой в одном месте из Московии? )). Даже арматуру для строений использовать Украинскую тогда запрещали а тащили все с Московии? PS А по моему строил все совок частью которого была тогда Украина и на 90% руками украинцев и из местных ресурсов.
summacut написав:Главное, не замерзнуть в ожидании этого будущего, сметая снег с солнечных панелей
Ну да)) интересно посмотреть как будут отмечать Новый Год в стране победивщего ВИЭ в безветренную Новогоднюю ночь)).
summacut Проблема ядерной энергетики - главная не в безопасности, а неожиданно, открывшиеся - отсутствием топлива для них.В 80-х считали ,что ядерного топлива хватит на 2 тыс.лет, сейчас в действительности - ожидаются проблемы раньше, чем исчезнет ископаемое топливо.
AlifeSoft написав:Если строить самому, то 6-8 центов за Квт.ч. И то инвестиции и окупаемость с такой ценой 20+ лет.
Даже в таком пессимистичном варианте стоимость электроэнергии ниже чем СЭС в 2,5 раза. сейчас ее покупают по зеленому тарифу за 0,18 € То есть 7 центов это 0,08*26,10= 2,08 грн А для СЭС за 1 кВт 0,18*31= 5+ грн.. АЭС стабильный источник генерации а СЭС.. ночь или облака и все света нет.