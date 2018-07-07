За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

Додано: Вів 10 лип, 2018 09:21

AlifeSoft написав: Нет таких цен, опять же вам говорю Нет таких цен, опять же вам говорю

AlifeSoft написав: то ядерную Украине построили "клятые москали" то ядерную Украине построили "клятые москали"

summacut написав: Главное, не замерзнуть в ожидании этого будущего, сметая снег с солнечных панелей Главное, не замерзнуть в ожидании этого будущего, сметая снег с солнечных панелей

Посмотрите суммы утвержденные по ТО для достройки 2-х блоков на ХАЭС - 72,44 млрд грн .То есть вы твердо уверены что при постройке АЭС в УССР не принимало участи ни одного Украинца а все ресурсы были завезены из Московии?)) Турбоатом тогда еще УСССР не строил турбины, уран в Украине тоже тогда не добывали а даже цемент и песок возили исконные московиты с лишней хромосомой и скрепой в одном месте из Московии? )). Даже арматуру для строений использовать Украинскую тогда запрещали а тащили все с Московии?PS А по моему строил все совок частью которого была тогда Украина и на 90% руками украинцев и из местных ресурсов.Ну да)) интересно посмотреть как будут отмечать Новый Год в стране победивщего ВИЭ в безветренную Новогоднюю ночь)).