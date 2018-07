За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1...

Додано: Вів 10 лип, 2018 19:30

laa1999 написав: summacut Проблема ядерной энергетики - главная не в безопасности, а неожиданно, открывшиеся - отсутствием топлива для них.В 80-х считали ,что ядерного топлива хватит на 2 тыс.лет, сейчас в действительности - ожидаются проблемы раньше, чем исчезнет ископаемое топливо. Проблема ядерной энергетики - главная не в безопасности, а неожиданно, открывшиеся - отсутствием топлива для них.В 80-х считали ,что ядерного топлива хватит на 2 тыс.лет, сейчас в действительности - ожидаются проблемы раньше, чем исчезнет ископаемое топливо.



С топливом там все хорошо, хотя нужны капиталовложения на постройку реакторов бридеров на быстрых нейтронах которые генерируют топливо из U238 или ураново-ториевые сборки. U235, да, может скоро закончится. С топливом там все хорошо, хотя нужны капиталовложения на постройку реакторов бридеров на быстрых нейтронах которые генерируют топливо из U238 или ураново-ториевые сборки. U235, да, может скоро закончится.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda