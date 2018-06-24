Вже протягом досить тривалого часу авторитетне американське видання аналізує відгуки власників різних марок машин.
Дивися повний текст Старі автомобілі, які розорять власників своїми поломками.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18
Старі автомобілі, які розорять власників своїми поломками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Старі автомобілі, які розорять власників своїми поломками.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18
не названное "авторитетное американское издание" :) топит европейские автомобильные марки. Японские, пока они развернули и еще держат производства в США, трогать не целесообразно. Их уже просто считают американскими, а значит самыми надежными и оптимальными по критерию цена-качество.
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