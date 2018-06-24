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Старі автомобілі, які розорять
власників своїми поломками

Старі автомобілі, які розорять власників своїми поломками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18

Старі автомобілі, які розорять власників своїми поломками

Пропонуємо до обговорення:
Вже протягом досить тривалого часу авторитетне американське видання аналізує відгуки власників різних марок машин.

Дивися повний текст Старі автомобілі, які розорять власників своїми поломками.
R2
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не названное "авторитетное американское издание" :) топит европейские автомобильные марки. Японские, пока они развернули и еще держат производства в США, трогать не целесообразно. Их уже просто считают американскими, а значит самыми надежными и оптимальными по критерию цена-качество.
buratinyo
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rjkz
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