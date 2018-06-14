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Богдан Яблонський: про Bitcoin
і спадщину для котів...

Богдан Яблонський: про Bitcoin і спадщину для котів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:34

Богдан Яблонський: про Bitcoin і спадщину для котів...

Пропонуємо до обговорення:
Важливо пам'ятати, що в спадкову масу включаються не тільки права, а й обов'язки спадкодавця.

Дивися повний текст Богдан Яблонський: про Bitcoin і спадщину для котів (частина 1).
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