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Як підвищили розмір аліментів
і чого чекати неплатникам...

Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:44

Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам...

Пропонуємо до обговорення:
Новий закон дасть змогу підвищити мінімальний розмір аліментів до 100% прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:44

как-то очень много внимания к этим алиментам, понятно что проблема есть, но она была всегда. Больше всего похоже на отвлечение внимания общества от более важных проблем, например воровства олигархами и властью
ggl_inter
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