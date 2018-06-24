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Як підвищили розмір аліментів
і чого чекати неплатникам...

Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:44

Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам...

Пропонуємо до обговорення:
Новий закон дасть змогу підвищити мінімальний розмір аліментів до 100% прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:44

как-то очень много внимания к этим алиментам, понятно что проблема есть, но она была всегда. Больше всего похоже на отвлечение внимания общества от более важных проблем, например воровства олигархами и властью
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15

де в законі прописано про гарантії повернення дітей в Україну???? Штрафи до одного місця! Один з батьків який вивезе дитину не збираючись її повертати, скаже куди засунути цей штраф!
golodriga777
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:54

  ggl_inter написав:как-то очень много внимания к этим алиментам, понятно что проблема есть, но она была всегда. Больше всего похоже на отвлечение внимания общества от более важных проблем, например воровства олигархами и властью

Так воровство олигархами и властью тоже было всегда... Похоже вы хотите чтобы власть занималась только воровством и ничем больше. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:00

  golodriga777 написав:де в законі прописано про гарантії повернення дітей в Україну???? Штрафи до одного місця! Один з батьків який вивезе дитину не збираючись її повертати, скаже куди засунути цей штраф!

Зазвичай ніхто нікого безповоротно вивозити не збирається, але банально дитину звозити за кондон на море наразі є проблемою, бо потрібна документальна згода іншої сторони.

І про які гарантії власне йде мова? Як саме ви їх бачите?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:10

  ggl_inter написав:как-то очень много внимания к этим алиментам, понятно что проблема есть, но она была всегда. Больше всего похоже на отвлечение внимания общества от более важных проблем, например воровства олигархами и властью

До президентских выборов осталось меньше 9 месяцев. За это время они и не такой жупел вытащат.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:51

Было бы на чем пиариться, а говорящее лицо найдется :)
Igorten
 
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