Новий закон дасть змогу підвищити мінімальний розмір аліментів до 100% прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам - Гройсман.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:44
Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам...
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Дивися повний текст Як підвищили розмір аліментів і чого чекати неплатникам - Гройсман.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:44
как-то очень много внимания к этим алиментам, понятно что проблема есть, но она была всегда. Больше всего похоже на отвлечение внимания общества от более важных проблем, например воровства олигархами и властью
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15
де в законі прописано про гарантії повернення дітей в Україну???? Штрафи до одного місця! Один з батьків який вивезе дитину не збираючись її повертати, скаже куди засунути цей штраф!
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:54
Так воровство олигархами и властью тоже было всегда... Похоже вы хотите чтобы власть занималась только воровством и ничем больше.
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:00
Зазвичай ніхто нікого безповоротно вивозити не збирається, але банально дитину звозити за кондон на море наразі є проблемою, бо потрібна документальна згода іншої сторони.
І про які гарантії власне йде мова? Як саме ви їх бачите?
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:10
До президентских выборов осталось меньше 9 месяцев. За это время они и не такой жупел вытащат.
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