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Біткойн-гаманець, створений
1 липня 2018 року, за...

Біткойн-гаманець, створений 1 липня 2018 року, за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17

Біткойн-гаманець, створений 1 липня 2018 року, за...

Пропонуємо до обговорення:
Гаманець зберігає в цілому 8 594,77 BTC, вартістю 568 мільйонів доларів США.

Дивися повний текст Біткойн-гаманець, створений 1 липня 2018 року, за тиждень увійшов до десятки найбільших держателів біткойнів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17

Исправьте опечатки с цифрами и не путайтесь в запятых, 80 тысяч или 8 тысяч, это две рзные цифры.
dison72
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:42

  dison72 написав:Исправьте опечатки с цифрами и не путайтесь в запятых, 80 тысяч или 8 тысяч, это две рзные цифры.

Особенно если учесть, что указанное не цифры а числа.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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