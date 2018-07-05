Гаманець зберігає в цілому 8 594,77 BTC, вартістю 568 мільйонів доларів США.
Дивися повний текст Біткойн-гаманець, створений 1 липня 2018 року, за тиждень увійшов до десятки найбільших держателів біткойнів.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17
Біткойн-гаманець, створений 1 липня 2018 року, за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн-гаманець, створений 1 липня 2018 року, за тиждень увійшов до десятки найбільших держателів біткойнів.
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17
Исправьте опечатки с цифрами и не путайтесь в запятых, 80 тысяч или 8 тысяч, это две рзные цифры.
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:42
Особенно если учесть, что указанное не цифры а числа.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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