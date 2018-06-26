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Як змінювалася ціна на газ
для побутових споживачів у...

Як змінювалася ціна на газ для побутових споживачів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:34

Як змінювалася ціна на газ для побутових споживачів у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати моніторингу функціонування ринку природного газу за І квартал 2018 року від НКРЕКП.

Дивися повний текст Як змінювалася ціна на газ для побутових споживачів у 2018 (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:34

Ну, хто вже переоформив своє житло під релігійну організацію? )
А хімзавод перекласифікувати під виробництво "опіуму для народу" і теж по тій же програмі...
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